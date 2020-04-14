  • BIST 98.480
  • Altın 381,488
  • Dolar 6,7971
  • Euro 7,4563
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABTP Genel Başkanı Haydar Baş, Covid-19 Nedeniye Hayatını Kaybetti

Deprem Uğultusu Nedir? Neden Çok Daha Fazla Duyuldu?

»
Deprem Uğultusu Nedir? Neden Çok Daha Fazla Duyuldu?
İstanbul'da dün akşam 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında duyulan uğultu endişeye neden oldu. Deprem uğultusu nedir? Deprem uğultusu nasıl ortaya çıkar? Deprem uğultusu duyulur mu?

İstanbul'un Karadeniz sahilleri açıklarında saat 02:56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem esnasında bir uğultu duyuldu, İstanbullular endişelendi. Uzmanlar bu 'uğultuyu' yorumladı.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır (İTÜ Jeofizik Mühendisliği): ‘Karadeniz içindeki küçük faydalarda meydana gelen bir deprem. 5-6 sene önce de olmuştu. İstanbul’a herhangi bir tetikleyici etkisi yok. Zaten o bölgede çok büyük bir fay yok.’

Prof. Dr. Şerif Barış(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği): ‘Bu depremin İstanbul’u veya Marmara’yı etkileyecek bir niteliği yok. Endişe etmesin kimse. Deprem dalgaları yayılırken ses yapar. Dalgalar yer kabuğunu oynatırken ses yapar. ‘Uğultu’ olarak duyulan ses budur. Büyük depremlerde daha şiddetli duyulur. Bu sesi hiç unutamayanlar da vardır. Her depremde olur bu. Özel bir durum değil. Gece her yer daha sessiz olduğu için daha kolay duyulur’

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pegasus O Seferleri de İptal Etti13 Nisan 2020 Pazartesi 15:10
  • Eczanelerden Maske Dağıtımına İlişkin Önemli Açıklama13 Nisan 2020 Pazartesi 14:02
  • Haydar Baş Yoğun Bakıma Kaldırıldı13 Nisan 2020 Pazartesi 13:55
  • Soylu İlk Açıklamayı Twitter Üzerinden Yaptı13 Nisan 2020 Pazartesi 13:34
  • Dünyanın En Büyüklerinden! İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor!13 Nisan 2020 Pazartesi 11:25
  • Aralarındaki Konuşmada Neler Oldu?13 Nisan 2020 Pazartesi 11:02
  • Toplu Ulaşımda Yeni Kararlar!13 Nisan 2020 Pazartesi 10:59
  • KKTC'de Koronavirüs Tartışması13 Nisan 2020 Pazartesi 10:59
  • Bakan Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı13 Nisan 2020 Pazartesi 09:23
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni12 Nisan 2020 Pazar 21:40
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim