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SON DAKİKAKANDİLLİ'DEN DEPREM SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?

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DEPREM SONRASI TELEFON NASIL KULLANILIR?
İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekelerinde sorun yaşanmaya başladı ve çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. Uzmanlardan bu konu açıklamalar geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, deprem sonrası şebekelerde problem yaşanmasının temel sebebinin, çok sayıda kullanıcının aynı anda sesli arama yapma talebinde bulunması olduğunu söyledi.

Karaçuha, sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişimin sağlandığına işaret ederek, "Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim, ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmelerde şebeke bunu kaldırabiliyor. Deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı, mesajlaşma tercih edilmeli. Mesajlaşarak haberleşilirse şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar" dedi.

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha "Deprem anında iletişimin kesilmesinin ana sebebi anlaşılır olması açısından şöyle açıklanabilir: İstanbul'daki herkes arabasını alıp boğaz köprüsüne gitmeye kalksa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla deprem anında herkes telefona sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkesin aynı anda sesli arama yaptığı bir durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat artırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: CNNTÜRK 

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