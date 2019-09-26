DEPREM SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İstanbul'da yaşanan deprem paniğe neden oldu! Deprem sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü, telefon hatlarında kopma oldu. Deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Uzmanlar, İstanbullulara önemli uyarılar yaptı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Hasarlı binalarda yıkım olabilir, ekiplerimiz teyakkuz halinde.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu: Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Binalara girmeyin

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Kırsaldaki evlerde hasar bile yapabilir. İnsanlar biraz sokakta dursunlar. Bundan sonra 5, 5.5 şiddetinde deprem olabilir.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu: Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir'' denildi.