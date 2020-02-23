Deprem ile İlgili Bakan Sosludan Açıklama

İran'da gerçekleşen deprem Van'ı şiddetli bir şekilde etkiledi, Bakan Soylu açıklama yaptı.

İran'da gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem Van'ı etkiledi ve 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

"Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini valimizden aldım."

Yaralıların durumunun ise iyi olduğunu bildirdi. Kerpiç evlerin çok riskli olduğunu ifade eden Soylu şu şekilde değerlendirme yaptı;

"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."