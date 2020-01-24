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Deprem İçin Mobil Uyarı Uygulaması

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Deprem İçin Mobil Uyarı Uygulaması
Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde peş peşe yaşanan depremler, Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'ne (UYARSİS) ilişkin kurulum sürecini hızlandırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), afet durumlarında vatandaşın en kısa sürede bilgilendirilmesine imkân tanıyacak UYARSİS'in, kullanımına ilişkin detayların netleştirildiği taslak yönetmelik hazırladı. 

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre BTK, afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, vatandaşların uyarılmasını sağlayacak olan UYARSİS'i kurmakla yükümlü olacak.

Uyarılar için ise CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak.

Yönetmelik gereği, SMS gönderim kapasitelerini artıracak olan operatörler, acil durum mesajını, belli bir bölgede kullanıcıların tamamına en geç bir dakika içerisinde ulaştırmakla yükümlü olacak.

 

 

 

Operatörlerden, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından üç ay içerisinde sistemlerini UYARSİS'e uyumlu hale getirmeleri istenecek.

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