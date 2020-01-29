Deprem Göçüne Dikkat

Elazığ’daki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı'nda devam eden hareketlilik, uzmanların uyarıları doğrultusunda gözleri fayın Elazığ’dan sonraki devamı niteliğindeki Kahramanmaraş ve Hatay’a çevirdi. Bölgedeki uzmanlara göre Doğu Anadolu Fay’ının Maraş bö
Bölgedeki deprem uzmanları Kahramanmaraş ve Hatay’ın durumunu Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:
Prof. Dr. Semir Över (İskenderun Teknik Üniversitesi): ‘ Tarihte büyük ve yıkıcı depremlere maruz kalan bu bölgelerde sismik boşluk söz konusu.. 1966 Bingöl depreminden sonra meydana gelen 6.0 ve daha büyük depremlerin dağılımlarına bakıldığında yıkıcı depremin güneybatıya doğru göç ettiğini görüyoruz.