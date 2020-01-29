  • BIST 119.735
  • Altın 300,960
  • Dolar 5,9559
  • Euro 6,5501
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Deprem Fırtınası İstanbul'u Etkilermi?

»
Deprem Fırtınası İstanbul'u Etkilermi?
İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Manisa'da 14.26'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Eyidoğan, "Manisa depreminin uzaklık ve bulundukları jeolojik ortam açısından büyük İstanbul depremini etkilemesi mümkün değil. Manisa'da 23 Ocak'ta meydana gelen depremin artçı şokları devam ediyor ve şu anda bölgede bir deprem fırtınası var" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, korkutan bir haber de Manisa’dan geldi. Manisa Kırkağaç’ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem AFAD’ın ölçümlerine göre de 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

“BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI VAR”

Manisa’da 23 Ocak’ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. O sallantının etkileri unutulmadan bugün 14.26’da bir kez daha sallanan Manisalılar sokaklara döküldü. Manisa’daki depremi yorumlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, mesafenin uzak olmasına rağmen depremlerin diğer şehirlerde de hissedildiğini belirterek,  “Elazığ’daki depremi komşu ülkelerden de hissedenler vardı. Ancak bu Manisa depreminin uzaklık ve bulundukları jeolojik ortam açısından büyük İstanbul depremini etkilemesi mümkün değil. Manisa’da 23 Ocak’ta meydana gelen depremin artçı şokları devam ediyor ve şu anda bölgede bir deprem fırtınası var” ifadelerini kullandı.

“MANİSA’DA ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR”

Eyidoğan, “Manisa’da artçı sarsıntılar devam edebilir, Batı Anadolu’nun şöyle bir özelliği var, faylar arasındaki ilişkiler oldukça karışık. Bölgede 3 hat var ve her hat birbirini tam Akhisar’da kesiyor. 12 Eylül 2016 yılında da Manisa’da böyle art arda depremler meydana gelmişti” diye konuştu. Eyidoğan, vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri noktasında uyardı. Eyidoğan, Manisa’daki depremin İstanbul’u etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

(SÖZCÜ - Sibel GÜLERSÖYLER)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çin'de Stoklar Bitti, Türkiye İmdada Yetişti29 Ocak 2020 Çarşamba 11:23
  • Cesetle Yolculuk29 Ocak 2020 Çarşamba 11:20
  • Atatürk'ün Hiç Bilinmeyen Fotoğrafları29 Ocak 2020 Çarşamba 11:16
  • İşte O Kazanın Görüntüleri29 Ocak 2020 Çarşamba 11:10
  • Deprem Göçüne Dikkat29 Ocak 2020 Çarşamba 11:06
  • PINAR KAYNAK CİNAYETİNDE KAN DONDURAN GELİŞME29 Ocak 2020 Çarşamba 10:43
  • Genç Kıza Tuvalette Tecavüz Girişimi28 Ocak 2020 Salı 11:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant Mesajı28 Ocak 2020 Salı 11:14
  • Sağlık Bakanı Koca'dan Corona Açıklaması28 Ocak 2020 Salı 11:09
  • Ölü Sayısı Artıyor.28 Ocak 2020 Salı 11:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim