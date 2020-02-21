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Deprem Cezası

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Deprem Cezası
İstanbul'da 26 Eylül'de gerçekleşen Depremin ardından bütün iletişim hatları kesildi. BTK Sektörel Denetim Dairesi, GSM Operatörleri hakkında inceleme başlattı. Yüksek bir ceza ödeyecekler

EHK (Elektronik Haberleşme Kanunu) sebebiyle gerekli altyapı sağlanmadığından dolayı, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom para cezasına çarptırıldı.

Türkcell, 15 dakika kesinti sebeyle 2018 yılındaki 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 tl nin yüzbinde 15'i oranında 2 milyon 90 bin tl

Vodafone, 1 saat 54 dakikalık kesinti sebebiyle 2018 yılındaki net kazancının 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 tl nin onbinde 3'ü oranında 2 milyon 459 bin tl 

Türk Telekom, 27 saatlik kesinti sebebiyle 2018 yılındaki net kazancının 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 tl sinin onbinde 7'si oranında 5 milyon 272 bin tl

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