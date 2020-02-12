Deprem Bekleniyor

Prof. Dr. Naci Görür, “Manisa ve yakınlarında çok büyük deprem üretecek faylar yok” derken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, “Depremler bitecek” dedi. Görür, ancak çok büyük depremlerin beklenmediğini söyledi.

Yeni Asır Gazetesi'nden Nermin Uçtu'nun haberine göre son günlerde ardı ardına yaşanan depremler özellikle Manisa ve ilçelerinde yaşayanların hayatlarını adeta kabusa çevirdi. Son günlerde önemli iki bilim adamı kentte yaşanan bu hareketliliğin devam etmeyeceğini belirterek, rahatlatan açıklamalarda bulundu. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'nın depremlerin merkezi olduğunu belirterek, "Manisa deprem bölgesinin öyle veya böyle merkezi durumunda. Ama durumun sevindirecek yanı Manisa ve yakınlarında öyle çok büyük boyutta deprem üretecek faylar yok" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 'Manisa'nın depremselliği ve kentsel dönüşüm' konulu düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sabahattin Kalkan, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'ALIŞMAMIZ LAZIM'



Manisa'nın fay yoğunlunun merkezinde bir il olduğunu ve depremlerin olacağını kaydeden Prof. Dr. Görür, ancak çok büyük depremlerin beklenmediğini söyledi. Prof. Dr. Görür, "Manisa coğrafi konumu itibariyle faylı bölgelere yakın ve bazı faylı zonların da üzerinde oturuyor. Kimi depremler kendi depremleri oluyor, kimi depremler de komşunun depremleri oluyor. Hem kuzeyden hem güneyden olacak depremlerden öyle veya böyle etkileniyor. Buna alışmış olmak lazım. Ama bir sevindirecek yanı Manisa ve yakınlarında öyle çok büyük boyutta deprem üretecek faylar yok" dedi. Ancak Gediz grabeninin güney sınırını oluşturan fayla ilgili 7.0 şiddetinde bir deprem üretebileceğini dile getiren Prof. Dr. Görür, "Çoğu kez Manisa ve yakın çevresindeki faylar boyut itibariyle küçük olduğu için depremler genellikle orta ve küçük boylu depremler olacaktır" dedi.

'ENERJİYİ DAĞITTI'



İstanbul'da beklenen depremle ilgili de konuşan Naci Görür, "Orası ciddi alarm vermiş durum" dedi. Manisa'daki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı oldu. Sarsıntılarla ilgili bölgede oturanları rahatlatan bir açıklama da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Soma- Kırkağaç, Gelenbe Fay Zonu ve Akhisar faylarının birbirini tetikleyecek şekilde kırıldığını ve bunun enerji boşalımını dağıttığı anlamına gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, bölgede sönümlemelerin başladığını belirtti.

'FAYIN BÜYÜK BIR BÖLÜMÜ KIRILDI'

Batı Anadolu ölçeğindeki fayların çok fazla bilindiğini ve bu faylar üzerinde çok fazla çalışmadığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Fayların gelecekte ne tür büyüklükte deprem üreteceklerini bilmek için geçmişleri ile ilgili bilgi toplamak gerekiyor. Bu da hendek çalışması ile ortaya çıkarılabilir. İzmir, Manisa çevresindeki fayların maksimum çıkabileceği büyüklük 7.1 ve 7.2. civarına kadar deprem üretme potansiyeline sahip" dedi.

Soma- Kırkağaç fayının büyük bölümünün kırıldığını, 5.4'lük enerjinin boşalmış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, Deprem Master Planları'nın hazırlanması gerektiğini belirtti.