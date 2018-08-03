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Denizlispor Tisdell ile imzaladı!

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Denizlispor Tisdell ile imzaladı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan Tonia Tisdell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Tonia Tisdell'in transferi konusunda görüşme yapan Denizlispor yönetimi, resmi işlemleri tamamlayarak 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı. 

Denizlispor Kulubü Başkanı Mustafa Üstek, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede, MKE Ankaragücü ve Osmanlıspor'da da oynayan Liberyalı futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını kaydetti. 

Denizlispor'un yeni transferleriyle güzel bir futbol izlettireceğini belirten Üstek, cumartesi günü Afjet Afyonspor ile oynayacakları sezon açılış maçında tüm taraftarları stada beklediklerini belirtti.

 

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