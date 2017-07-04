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Denizli’de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü

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Denizli’de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü
DENİZLİ’nin Sarayköy İlçesi’nde LPG tankeri ile Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, ilk belirlemelere göre TIR ve tanker şoförü ile TIR’da bulunan DESKİ görevlisi öl

Kaza , Denizli İzmir Karayolu’nun Sarayköy Mevkii’nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Aydın’dan Denizli yönüne seyreden LPG tankeriyle Sarayköy’deki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpışınca büyük bir patlama meydana geldi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kazada TIR ve tanker şoförü ile TIR’da bulunan bir DESKİ görevlisinin öldüğünü ve 4 yaralı bulunduğunu söyledi. Ayrıca patlamanın etkisiyle tankerin arkasında bulunan yabancı plakalı bir otomobil de alev alırken, otomobilde kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Denizli İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.

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PATLAYAN TANKERİN PARÇASI 600 METRE UZAĞA FIRLADI

Çarpışmanın ardından LPG yüklü tankerin alev aldığı bir süre yandığı ardından patladığı belirlenirken, görgü tanıkları tankerin arkasındaki yabancı plakalı otomobilde 5 kişi bulunduğunu söyledi. Kazada 4 kişinin patlamanın etkisiyle yaralandığı belirlenirken, patlayan tankerin bir parçası olay yerinden yaklaşık 600 metre uzağa fırladı.

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