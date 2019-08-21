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DENİZLİ'DE DEPREM!!
DENİZLİ'DE DEPREM!!
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»
Güncel
21.08.2019 15:53
Denizli Armutalanı- Bozkurt'ta saat 15:28'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
Denizli
,
Deprem
,
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