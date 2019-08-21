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DENİZLİ'DE DEPREM!!

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DENİZLİ'DE DEPREM!!
Denizli Armutalanı- Bozkurt'ta saat 15:28'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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