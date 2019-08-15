8 Ağustos günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığından alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.56'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
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DENİZLİ'DE DEPREM!!
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 2.3 büyüğklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler: Son Dakika, Deprem
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ZAM ORANLARI BELLİ OLDU8 Ağustos günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığından alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.56'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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VİDEO GALERİ
- 17:05 - HEM ŞİŞMAN HEM ÇİRKİN SEVMEM
- 17:00 - ZAM ORANLARI BELLİ OLDU
- 16:45 - DENİZLİ'DE DEPREM!!
- 16:42 - BÜYÜKADA'DA BÜYÜK KAVGA!
- 16:23 - HEP EN BÜYÜĞÜNÜ İSTİYORUM
- 16:21 - HDP MİLLETVEKİLİ TUTUKLANDI
- 16:18 - ÜNLÜ OYUNCU ALMANYA'DA SALDIRIYA UĞRADI!
- 16:16 - ŞİMDİ HAMİLE
- 15:53 - BÜYÜK AŞKINI ÇABUK UNUTTU!
- 15:25 - +18 FİLM SEKTÖRÜNE ADIM ATTI
- 15:15 - CHP'DEN MECLİSTEKİ PARTİLERE YENİ YARGI PAKETİ ÇAĞRISI GELDİ!
- 15:07 - ERDOĞAN, DEMET AKALIN'A TELEFON EDEREK TEŞEKKÜR ETTİ!
- 15:03 - DİYARBAKIR'DA FECİ KAZA!
- 14:47 - İYİ PARTİ'DEN YENİ İSTİFA!
- 14:42 - İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
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