DENİZLİ'DE DEPREM!!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 2.3 büyüğklüğünde deprem meydana geldi.

8 Ağustos günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Başkanlığından alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.56'da 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.