Deniz'in Yorumu Yeliz'i Çıldırttı

Son günlerde sosyal medya üzerinden tartışma yaşayan ünlüler kervanına Deniz Akkaya ve Yeliz Yeşilmen de katıldı.

Yeliz Yeşilmen ve eşi Ali Uğur Akbaş’ın evliliği doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iş adamı Ali Uğur Akbaş’ın oyuncu eşi Yeliz Yeşilmen’i aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan ünlü çift söylenenlerin ‘İftira’ olduğunu iddia etmişti. Uzun süre magazin gündeminde yer alan ünlü çift sorunları aştı. Yeliz Yeşilmen dün sabah 55’inci yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş’a doğum günü sürprizi yaptı. Bunun üzerine 40 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, Yeliz Yeşilmen’in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak şoke eden bir ifade kullandı. Deniz Akkaya, “Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?” şeklinde yaptığı paylaşım Yeliz Yeşilmen’i öfkelendirdi.

YELİZ YEŞİLMEN DENİZ AKKAYA’YA SİTEM ETTİ!

Yeşilmen de yaptığı paylaşımla Deniz Akkaya'ya sitem etti. Yeşilmen, paylaşımına “Bu gereksiz paylaşım niye Deniz?” yazdı.

“BİZ DOĞAL TÜRK İNSANIYIZ”

Yeşilmen sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla Deniz Akkaya'ya ağır göndermene de bulundu. Yeşilmen,” Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Tük insanıyız atletli foto ile dalga geçenler dönsün k……ç…. Gülsün. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz, oynamıyor rol ve numara yapmıyoruz, biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz. Bununla dalga geçmek Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok” notunu düştü.