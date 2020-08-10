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Denizin pili bitmez

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Denizin pili bitmez
Tasarım maskeleriyle adından söz ettiren Deniz Akkaya, önceki gün yine objektif karşısına geçti.

Pili bitmiş desenli yeni maskesini tanıtan Deniz Akkaya’nın mayolu pozu büyük beğeni topladı.

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