Denizin pili bitmez

Pili bitmiş desenli yeni maskesini tanıtan Deniz Akkaya’nın mayolu pozu büyük beğeni topladı.
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Tasarım maskeleriyle adından söz ettiren Deniz Akkaya, önceki gün yine objektif karşısına geçti.
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