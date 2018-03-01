Deniz'in Çakır Keyfi

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır önceki akşam Arnavutköy’deki Luzia Bar’da eğlendi.

Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlandı. Kendisine bağımlılık konusundaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve eşi Elif Beyazyürek eşlik etti. Çift, Deniz Çakır’ı taksiye bindirip oturduğu Kuruçeşme’ye götürdü.

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’in desteğiyle araçtan inebilen Deniz Çakır konuşmakta zorlandı. Bu yüzden evinin yerini tarif edemedi.

Apartman apartman dolaşıp kapı girişini aradı. Yanlış binalara girmeye çalıştı. Deniz Çakır'ın imdadına kendisini görüntüleyen haberciler yetişti.