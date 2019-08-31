  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKASAKARYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ!

DENİZİ YÜRÜYEREK AŞTILAR!

»
DENİZİ YÜRÜYEREK AŞTILAR!
Van’da bir grup aktivist tarafından Van Gölü’nün tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Çarpanak Adası’na su altı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen yürüyüşün yapıldığı Çarpanak Adası'na yüzerek ulaşan ekip 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Van'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Van Gölü'nün doğal ve tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası’na giden antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası’na gelen dalgıç ve yüzücüler bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası’na kadar yüzdü. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM!31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:11
  • DOĞALGAZA, YÜZDE 14,9 ZAM!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
  • HUTBEDE ATATÜRK'ÜN ADI OKUNMAYINCA, ORTALIK KARIŞTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:45
  • O ESERİ, ANITKABİR'E HEDİYE ETMEK İSTİYOR!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39
  • ENERJİ KİMLİK BELGESİ İÇİN SON 4 AY!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
  • ORMAN YANGINLARINA İLGİNÇ ÇÖZÜM!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:13
  • KARDASHİAN'IN BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:04
  • HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR!31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:57
  • SEREN SERENGİL, HASTANELİK OLDU!31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
  • MERAL AKŞENER, ERDOĞAN'LA 30 AĞUSTOS RESEPSİYONUNDA NE KONUŞTU?31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim