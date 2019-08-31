DENİZİ YÜRÜYEREK AŞTILAR!

Van’da bir grup aktivist tarafından Van Gölü’nün tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Çarpanak Adası’na su altı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen yürüyüşün yapıldığı Çarpanak Adası'na yüzerek ulaşan ekip 'Van Gölü Kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Van'ın merkez Tuşba İlçesi Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Van Gölü'nün doğal ve tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası’na giden antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası’na gelen dalgıç ve yüzücüler bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası’na kadar yüzdü. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.