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Deniz yürek hoplattı!

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Deniz yürek hoplattı!
Ünlü sunucu Deniz Akkaya katıldığı davette giydiği kıyafetle yürek hoplattı.

Ünlü sunucu Deniz Akkaya katıldığı davette giydiği kıyafetle yürek hoplattı. Davetin en cesur kadını olan Deniz Akkaya'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Davetten çıkarken süper mini elbisesinden frikik vermemeye çalıştı. 

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