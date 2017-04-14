Ünlü sunucu Deniz Akkaya katıldığı davette giydiği kıyafetle yürek hoplattı. Davetin en cesur kadını olan Deniz Akkaya'nın mutluluğu yüzünden okunuyordu. Davetten çıkarken süper mini elbisesinden frikik vermemeye çalıştı.
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Deniz yürek hoplattı!
Etiketler: Deniz Akkaya
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