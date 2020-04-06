"Pandemi bu kez ailemizden can aldı... Çocukluğumun kahramanı... Kıymetlim... Dünyanın en güzel insanı... Benim canım dayım Cem Bayer bugün vefat etti... Maalesef yoğun bakımda, Covid 19 teşhisi konulduğu gün kaybettik kendisini... Uzaklarda olmak şu an çok ama çok acıtıyor... İznimiz olduğunda o muhteşem kişiliğine yakışır şekilde bütün saygımızla mezarı başında yâdetmek sözümüz... Hepimizin canı çok yanıyor... İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu... Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an... Bu süreçten beraberce, sabırla, dikkatle, güçlü çıkmamızı diliyorum Allah’tan... "
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Deniz Uğur'un Covid-19 Sebebiyle Acı Kaybı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı Cem Bayer, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Uğur, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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- 12:29 - Bakan Koca İstanbul'daki Başhekimlerle Görüştü!
- 12:28 - Boris Johnson'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Gelişme
- 12:15 - Şeyma Ağlayarak İsyan Etti!
- 12:11 - Meral Akşener Covid-19 mu Oldu?
- 12:04 - İnternetteki Koronavirüs Dolandırıcılarına Dikkat!
- 12:00 - Son 24 Saatte 20.065 Test Yapıldı
- 11:41 - Deniz Uğur'un Covid-19 Sebebiyle Acı Kaybı
- 11:33 - Ücretsiz Maskeler e-devlet'ten Dağıtılacak
- 11:27 - İstanbul'da Karantinadan Kaçtı Koronavirüsü Her Yere Yaydı!
- 11:23 - İstanbul'da Polisten Koronavirüs Baskını
- 11:17 - Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
- 10:30 - O Sayı İstanbul'da 200'ü Geçti
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