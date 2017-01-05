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Deniz sevgilisi için mekan kapattı!

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Deniz sevgilisi için mekan kapattı!
Deniz Akkaya, yeni sevgilisi iş adamı Oğuzhan Aycan için doğum gününde Ulus 29'u kapatarak dostları ile birlikte sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Deniz Akkaya yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir herkesten gizlediği iş adamı Oğuzhan Aycan'ın doğum günü için arkadaşlarıyla birlikte sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. 25 kişiye yakın partide ünlü iş adamının doğum gününü kutlayan Akkaya, clüpte sabahın ilk ışıklarına kadar çılgınca eğlendi. Malatyaspor'un eski başkanı Nurettin Güven'in yakın dostu olduğu iş adamı Oğuzhan Aycan ile bir süredir beraberliği devam ediyor.

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