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Deniz Seki İddialara Yanıt Verdi

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Deniz Seki İddialara Yanıt Verdi
Umreye giden Deniz Seki'nin yurt dışına çıkış yasağı olduğu için özel izin aldığı ve bu izinle yurt dışına çıkabildiği iddia edilmişti. Deniz Seki çıkan haberlere yanıt verdi.

Umreye giden Deniz Seki'nin yurt dışına çıkış yasağı olduğu için özel izin aldığı ve bu izinle yurt dışına çıkabildiği iddia edilmişti. Deniz Seki çıkan haberlere yanıt verdi. Deniz Seki'nin yurt dışına çıkış yasağı var mı? Deniz Seki bugün medya kuruluşlarına basın danışmanı aracılığı ile şu açıklamayı gönderdi:

"Yazılı bazı medyada Deniz Seki’nin yurt dışı yasağına rağmen umreye gittiği ve bu durumun yurt dışı çıkış yasağı olan bazı kişiler için de emsal olabileceği iddia edilmiştir.

Deniz Seki’nin tahliye edildiği 5 Haziran 2017 tarihinden bu yana yurtdışı yasağı hiçbir zaman olmamıştır. Deniz Seki umre için yurt dışına çıkarken, umrede geçireceği süre imza verdiği günlerden birine rastladığı için sadece o güne özgü olarak imza yükümünün kaldırılması için infaz hakimliğinden izin almıştır. Bu izin mahkeme tarafından da onaylanmıştır. Denetimli serbestlik sürecinde yurt dışı çıkış yasağı uygulanmamaktadır. Deniz Seki’nin durumu, yargılama aşamasında bir adli kontrol tedbiri olan yurt dışına çıkış yasağı olan kişilerle karıştırılmamalıdır."

 

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