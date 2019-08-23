DENİZ SEKİ, HARBİYE'DE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI!

Deniz Seki açıkhava sahnesinde kendisini izlemeye gelen annesini izleyiciler arasında görünce ağlamaya başladı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Deniz Seki uzun süredir yaşadığı rahatsızlıkla mücadele eden annesi Güler Hanım'ı izleyiciler arasında görünce ağlamaya başladı.

Ahmet Kaya'nın meşhur "Siz Benim Neler Çektiğimi Nerden Bileceksiniz?" şarkısını ağlayarak söyleyen Deniz Seki; annesi Güler Hanım'a da duygusal anlar yaşattı.