Deniz Seki Evleniyormu?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki bir süredir aşk yaşadığı İrfan Özçelikten evlilik teklifi aldı.

Kanal D'de yayınlanan ''2.Sayfa'' programında Deniz Sekiye '' 1 ay sonra düğün varmış, Nasıl ve nerede olacağı bellimi?'' diye soruldu. Deniz Seki ise '' 1 ay sonra konuşalım. Düğün müğün hikaye. Düğün her zaman olur'' diyerek yanıt verdi. Yayında ise Deniz Seki ile İrfan Özçelik'in 15 Mart'ta evleneceği söylendi.