Kanal D'de yayınlanan ''2.Sayfa'' programında Deniz Sekiye '' 1 ay sonra düğün varmış, Nasıl ve nerede olacağı bellimi?'' diye soruldu. Deniz Seki ise '' 1 ay sonra konuşalım. Düğün müğün hikaye. Düğün her zaman olur'' diyerek yanıt verdi. Yayında ise Deniz Seki ile İrfan Özçelik'in 15 Mart'ta evleneceği söylendi.
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Deniz Seki Evleniyormu?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki bir süredir aşk yaşadığı İrfan Özçelikten evlilik teklifi aldı.
Etiketler: deniz seki, evlilik haberi
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