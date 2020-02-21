  • BIST 116.089
  • Altın 320,941
  • Dolar 6,1044
  • Euro 6,5939
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Deniz Seki Evleniyormu?

»
Deniz Seki Evleniyormu?
Ünlü şarkıcı Deniz Seki bir süredir aşk yaşadığı İrfan Özçelikten evlilik teklifi aldı.

Kanal D'de yayınlanan ''2.Sayfa'' programında Deniz Sekiye '' 1 ay sonra düğün varmış, Nasıl ve nerede olacağı bellimi?'' diye soruldu. Deniz Seki ise '' 1 ay sonra konuşalım. Düğün müğün hikaye. Düğün her zaman olur'' diyerek yanıt verdi. Yayında ise Deniz Seki ile İrfan Özçelik'in 15 Mart'ta evleneceği söylendi.

9.1.jpg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ahmet Kural'ın Pişmanlığı21 Şubat 2020 Cuma 11:37
  • Kara Bulutlar Kalktı21 Şubat 2020 Cuma 11:29
  • AŞK POZU20 Şubat 2020 Perşembe 12:52
  • Şikayetler Geri Çekildi20 Şubat 2020 Perşembe 12:44
  • Servet Kazanıyor20 Şubat 2020 Perşembe 12:29
  • Hadise'den Doğum Günü Paylaşımı20 Şubat 2020 Perşembe 12:24
  • BAYİ TOPLANTISI GALASINDA YILDIZ ŞÖLENİ19 Şubat 2020 Çarşamba 14:51
  • Tuvana Türkay'ın Estetiksiz hali görenleri şaşırttı19 Şubat 2020 Çarşamba 14:34
  • Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısına sert yanıt19 Şubat 2020 Çarşamba 13:39
  • ''Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun''19 Şubat 2020 Çarşamba 13:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim