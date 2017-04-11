Deniz Seki çilehaneyi verimhaneye çevirdi

Deniz Seki, Sezen Aksu'nun tavsiyesini dinleyip "çilehaneyi verimhaneye çevirdi" ve 2.5 yıllık cezaevi sürecinde tam 6 farklı konuda uzmanlık sertifikası aldı.

Deniz Seki, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ndeki ilk günlerinde kendisine mektup yazıp "Hayat seni tam bir savaşçı olarak yetiştiriyor. Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir" diyen Sezen Aksu'nun sözünü dinledi.Seki 2.5 yıl boyunca cezaevinde açılan hemen her kursa katıldı.

Gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra, reiki enerji kurslarına katılan Deniz Seki, hepsini tamamlayıp MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün verdiği sertifikaları almayı başardı.

Ardından da 6 sertifikayı bir teşekkür mektubu ile birlikte Aksu'ya yolladı.