Deniz neden tuvalete kaçtı?

Rock şarkıcısı Teoman, önceki akşam Zorlu PSM'de sahne aldı.

'Serseri' parçasıyla konsere başlayan ve sözleri karıştıran Teoman, "Çok teşekkür ederim alkışladığınız için. Harika yanlış söyledim ama sağ olun" dedi.

Şarkıcı; ‘Duş’, ‘Paramparça’, ‘Renkli Rüyalar Oteli’, ‘Rüzgar Gülü’ ve ‘O’ gibi bir çok sevilen şarkısını iki saatlik performansında seslendirdi.

Konseri izlemeye gelen isimler arasınde Seçkin Piriler ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimler de vardı.

Bir dönem Teoman'la tutkulu bir aşk yaşayan Deniz Akkaya, sevgilisini izlemek için Zorlu PSM'ye geldi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Akkaya, kendisini apar topar AVM içerisindeki tuvalete attı.