  • BIST 88.791
  • Altın 147,037
  • Dolar 3,6796
  • Euro 3,9324
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Deniz neden tuvalete kaçtı?

»
Deniz neden tuvalete kaçtı?
Rock şarkıcısı Teoman, önceki akşam Zorlu PSM'de sahne aldı.

 'Serseri' parçasıyla konsere başlayan ve sözleri karıştıran Teoman, "Çok teşekkür ederim alkışladığınız için. Harika yanlış söyledim ama sağ olun" dedi.

Şarkıcı; ‘Duş’, ‘Paramparça’, ‘Renkli Rüyalar Oteli’, ‘Rüzgar Gülü’ ve ‘O’ gibi bir çok sevilen şarkısını iki saatlik performansında seslendirdi.

Konseri izlemeye gelen isimler arasınde Seçkin Piriler ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimler de vardı.

Bir dönem Teoman'la tutkulu bir aşk yaşayan Deniz Akkaya, sevgilisini izlemek için Zorlu PSM'ye geldi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Akkaya, kendisini apar topar AVM içerisindeki tuvalete attı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yade'ye doğum günü partisi!09 Şubat 2017 Perşembe 15:45
  • Asena Atalay: Oğlumu vermem09 Şubat 2017 Perşembe 15:42
  • Murat Yıldırım ve Imane Elbani'nin kalacak evi yok!09 Şubat 2017 Perşembe 15:40
  • Transparan adriana09 Şubat 2017 Perşembe 15:18
  • Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?09 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Benim herşeyimdi09 Şubat 2017 Perşembe 14:40
  • Cem dikkat çekici tweet paylaştı.09 Şubat 2017 Perşembe 14:24
  • Oyuncu olmak istiyorum!09 Şubat 2017 Perşembe 14:17
  • Ayşe kim mi?09 Şubat 2017 Perşembe 14:08
  • Neden?09 Şubat 2017 Perşembe 14:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim