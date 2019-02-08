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Deniz ne kararı aldı

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Deniz ne kararı aldı
Oyuncu Deniz Çakır, önceki gece sevgilisi Güvenç Dağüstün'le Arnavutköy’de bulunan bir film şirketinden çıkarken görüntülendi.

Ünlü çift araçlarını mekanın kapısına kadar yanaştırdı.
Kendisine sorulan soruları yanıtsız bırakan Deniz Çakır "konuşmayacağım" diyerek direk araca bindi.
Muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Güvenç Dağüstün "Olabilir, kısmet arkadaşlar" şeklinde cevap verdi.
Sevgilisinin bu cevabına Deniz Çakır şaşırdı ve güldü.

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