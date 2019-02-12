Deniz çıldırdı

Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile evliliğinden olan kızı Ayşe ile eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Gelen bir yoruma sinirlenen eski manken o takipçiye ateş püskürdü.

Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından, "Kim daha yaramaz acaba?" notuyla paylaştı. Akkaya'nın bu paylaşımın altına bir takipçisi, "Yarıçıplak poz vermenizi geçtim bu sizin mesleğiniz ama o yavrucağa yazık. Zorlama pozlar sebebiyle yemek masasını bu şekilde kullanmanız ise daha da bir ilginç. Bu çocuğun sahiplenilmesi gerekiyor. Babası nerede bunun!" diye yazdı. Bu yorum Akkaya'yı çileden çıkardı. Oldukça sinirlenen Deniz Akkaya takipçisine şu yanıtı verdi:

"KÖPEK SEN KİMSİN!"

Eskim manken Akkaya, "Böyle bir dangalağı, dangalak yorumu ancak savcılıkta önüme çıktığında altına kaçırıp bacaklar tir tir titrerken aklı başına geldiğinde bir kez daha söylemesini tercih ederim. Köpek sen kimsin! Kendine gel! Bağnaz ruh hastaları. Senin önüne kemik bile atmam ben hadsiz, yaptığın yoruma bak" yanıtını verdi.