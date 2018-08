Deniz Çakır hangi evli gazeteciyle beraberdi?

Kısa süre önce Bodrum'da sevgilisi Güvenç Dağüstün ile yakın arkadaşı Volkan Yüksel'in birbirlerine girmesi nedeniyle karakolluk olan Deniz Çakır'ın, evli ve çocuklu olan gazeteci Cüneyt Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

Bodrum'da bir eğlence mekanına sevgilisi Güvenç Dağüstün'le giden oyuncu Deniz Çakır'ın, aynı mekânda bulunan Yüksel Volkan'la tartıştığı ileri sürülmüş ve kavgaya dönüşen tartışmanın karakolda bittiği iddia edilmişti. Olayın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Deniz Çakır, geçmişte arkadaş olduğu Yüksel Volkan adlı kişinin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin olmadığını savunarak koruma kararı talep etti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Talebi kabul eden mahkeme, Yüksel Volkan'ın 1 ay süre ile Deniz Çakır'a yönelik hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, tedbire uymaması halinde ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi. Öte yandan Çakır cephesinden yapılan açıklamada bir tartışma yaşanmadığı, Deniz Çakır ve Dağüstün'ün tanıklık için karakola gittiği vurgulandı. Yüksel Volkan'ın ise daha önce hakkında üç kez alınmış uzaklaştırma kararları olduğu öğrenildi.

Çakır’ın koruma kararı aldırmasının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Taraflar birbirlerinden davacı olurken, basına yansıyanlar olayın basit bir tartışma olmadığını gözler önüne serdi. Kavganın yaşandığı gece taraflardan Yüksal Volkan’ın karakolda verdiği ifadesi Uçankuş sitesinde yayınlandı. İfadede Çakır’ın evli ve çocuklu Cüneyt Özdemir ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İşte Yüksel Volkan’ın UçanKuş’ta yer alan ifadesi

“Yukarıdaki bilgiler doğrudur ve bana aittir. Ben 20.07.2018 günü saat 02.45 sıralarında aile dostlarımız Togan KABAN, Filiz İNCE ve soyadını bilmediğim Off Gümüşlük isimli işletmede Kasiyer olarak çalışan Neval Hanım ile birlikte Gümüşlük Mahallesi Yalı mevkiinde faaliyet gösteren Off Gümüşlük isimli işletmeye eğlenmek amaçlı gittik. Eskiden aramızda kırgınlık bulunan Deniz ÇAKIR isimli şahısın da bu mekanda olduğunu gördüm. Deniz ÇAKIR isimli şahıs ile aramızdaki kırgınlığın sebebi gazeteci arkadaşım Cüneyt ÖZDEMİR ile aşk hayatı yaşamasıydı. Ben bu aşk hayatına tepki gösterdiğim için bana sürekli sözlü tacizlerde bulunuyordu. Tepkimin nedeni ise Cüneyt ÖZDEMİR'in eşinin ve çocuğunun çok değerli insanlar olmasıydı. O süreçten beri ben kendisiyle görüşmüyordum. Ben aile dostlarım ile birlikte Off Gümüşlük isimli işletmeye girdiğim anda Deniz ÇAKIR isimli şahıs “İb.. geldi” diyerek etraftaki insanların duyabileceği şekilde konuştu. Biz de hemen bulundukları masanın alanından uzaklaşarak mekanın bar bölümüne gittik. Sohbet ettiğimiz esnada Deniz ÇAKIR isimli şahsı koşturarak şarkıcı Güvenç DAĞÜSTÜN'ün yanına gittiğini gördüm. Beni işaret ederek kendisinin kulağına bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Güvenç DAĞÜSTÜN de yanına iri yarı iki erkek şahıs alarak yanıma geldi ve kollarımdan tutmak sureti ile “Burayı terk et, buradan hemen defol, sana gününü gösteririm” diyerek bağırdı. Ben de “Sizi anlıyorum ama o kişinin azmettiriciliğine alet olmayın, 4 kişi bir çete durumuna düşüyorsunuz” dedim. Kendisi beni elimden tuttu ve ben de kendisinin bu müdahalesi sonrasında arkadaşlarımın lavaboda olduklarını geldikleri zaman mekandan ayrılacağımı söyledim. Daha sonrasında yanında getirdiği ismini bilmediğim tanımadığım iki erkek şahıs “Seni gebertiriz, defol git buradan” diyerek bana tehdit ve hakarette bulundular. Ben de kendilerine bu olayların hepsini kolluk kuvveti Jandarmaya anlatıp şikayetçi olacağımı söyledim, onlar da bana “Onlar bizim adamımız zaten, ayağını denk al gününü gösteririz sana” diyerek tehdit ettiler. Ben de arkadaşım ve aynı zamanda aile dostlarım olan Togan ve Filiz Hanım ile birlikte mekandan ayrılırken, mekanda kasiyer olarak görev yapan Neval Hanım olaydan duyduğu üzüntü karşısında bizden defalarca özür diledi ve nezaketli bir şekilde bizi uğurladı. Ben bu olay karşısında organize olmuş ve planlanmış bir olay ile karşı karşıya kaldım. Can güvenliğim konusunda endişeliyim. Ayrıca psikolojim ve iş itibarım ciddi anlamda bozulmuştur. Ben bana bu denli zarar veren, bana tehdit hakaretlerde bulunan, aile dostlarımın ve mekanda bulunan bütün müşterilerin önünde beni küçük düşüren , beni rencide eden, Deniz ÇAKIR, Güvenç DAĞÜSTÜN, ve isimlerini bilmediğim iri yarı iki erkek şahıstan ŞİKAYETÇİ VE DAVACIYIM”

CÜNEYT ÖZDEMİR VE DENİZ ÇAKIR’IN BİRLİKTE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep Özdemir'le evli olan gazeteci Cüneyt Özdemir'in ünlü oyuncu Deniz Çakır'la ilişkisi olduğu iddiaları polis kayıtlarına yansıdıktan sonra birlikte yaptıkları bir selfie de ortaya çıktı. Ayrıca New York'ta bir mekandaki fotoğrafları ortaya çıktı. İlişkinin iki yıl sürdüğü ancak Deniz Çakır'ın kavga ettiği Volkan Yüksel nedeniyle geçtiğimiz günlerde bittiği ileri sürülüyor.

Öte yandan ifadenin Uçankuş’ta yer almasının ardından aynı site Deniz Çakır ile Cüneyt Özdemir’in birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Bilindiği üzere Cüneyt Özdemir, Zeynep İnanoğlu ile evli ve çiftin bir çocuğu bulunuyor.