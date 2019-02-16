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Deniz Çakır gazetecilere neden isyan etti

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Deniz Çakır gazetecilere neden isyan etti
Deniz Çakır, bazı medya organlarından kendisi hakkında çıkan haberlere sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak isyan etti.

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki mekânda, tartıştıkları oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret ettiğini iddia eden bir grup kadın, suç duyurusunda bulunmuştu. Dün ise bazı medya organlarında Deniz Çakır’ın olay gününe ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Çıkan bu görüntüler üzerine başarılı oyuncu Deniz Çakır, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

DENİZ ÇAKIR: “SANSASYONEL BİR ÜSLUPLA SUNULUYOR”

Deniz Çakır’ın yaptığı o açıklama;  “Hakkımdaki haksız ve tek yanlı suçlamaların ortalıkta bir cadı kazanı kaynatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Bugün basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde; yine şikayetçi görünen kişilerin ilk günkü isnatları, tek yanlı beyanları, yeni bir şeymiş gibi ve sansasyonel bir üslupla sunuluyor.

Ben; basının görev ve hakları kadar sorumlulukları da olduğu kanısındayım. Bunun yanında, her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı, gerçeklerin dışına çıkmama özeni ile tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var. 

Bırakalım yargı; gerçeği bulma görevini, kimseden etkilenmeden, yansız bir şekilde sürdürsün. Basın; çatışma ve gerginlikler yerine gerçek ve hukuktan yana olsun” ifadelerini kullandı.

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