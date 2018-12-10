Deniz Çakır, Altın Kelebek'i topa tuttu!

Erkan Petekkaya ile birlikte kamera karşına geçeceği "Vurgun" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Deniz Çakır, dün akşam gerçekleştirilen 'Altın Kelebek Ödülleri'ni topa tuttu.

Müzisyen Dilek Türkan, Altın Kelebek Ödülleri'ne aday olan isimlerden biriydi. Fakat aday olmasına rağmen törenin yapıldığı salona alınmadı. Bunun üzerine yaşadıklarını sosyal medya hesabından dile getirdi. Deniz Çakır da şarkıcıya destek verdi ve Altın Kelebek Ödülleri'ni topa tuttu.

Dilek Türkan'ın paylaşımını Instagram hesabına yükleyen Deniz Çakır şu sözleri söyledi: "Ne iş yaptığı belli olmayan 'Mesleksiz' ünlülerle dolu ödül törenleriniz sizin olsun. Bu ne terbiyesizliktir ya! Dilek Türkan'a yapılan koca bir ayıptır. Yuh! Koca bir yuh!"