Deniz Çakır albüm mü çıkartıyor?

Erol Evgin ile Bostancı Gösteri Merkezi’nde aynı sahneye çıkarak düet yapan oyuncu, sesinin beğenildiğinin hatırlatılması üzerine “Güzel bir anı oldu benim için ancak şarkıcılık ya da albüm yapmak gibi bir düşünce yok kafamda” şeklinde konuştu.
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Etiketler: Erol Evgin, Deniz Çakır
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