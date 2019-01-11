Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor.
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Deniz Çakır adliye de
AVM'de başörtülü kızlar Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret ettiğini söyleyerek şikayetçi olmuşlardı. Deniz çakır olayların ardından açıklama yapmıştı ancak bugün ifade vermek için adliyeye gitti.
Etiketler: deniz çakır, hakaret, şikayet, başörtü
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