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Deniz Baysal kendini savundu!

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Deniz Baysal kendini savundu!
TRT’deki "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinde rol alan Deniz Baysal, sözleşmeyi tek taraflı feshettiği için yapımcı şirketin kendisine açtığı 260 bin liralık tazminat davasında savunma yaptı.

Geçen sezon "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinde 5 bölüm rol alan Deniz Baysal, dizinin sezon finalinin ardından 3 bölüm para almadığını ve çalışma şartlarının çok zor olduğunu söyleyerek sözleşmesini tek taraflı feshetti. 

İddiaların doğru olmadığını öne süren yapım şirketi, oyuncuya 260 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemede kendinin savunan güzel oyuncu, 18 saate varan ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini belirterek, şöyle dedi: 

"Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu 9 saatten fazla çalışmaya zorlamaya hakkı yoktur. Ayrıca oyunculuk ücretini zamanında alamadım. Dizide başrol oyuncularından birisi olduğum halde rolüm de az yayınlandı. Davanın reddini istiyorum."

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