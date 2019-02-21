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Deniz Baykal yemin etti

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Deniz Baykal yemin etti
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.  TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

Baykal, tekerlekli sandalyede görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurul'da hazır bulundu.Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.

16 AY SONRA MECLİS'TE

Baykal toplantı açılışından yaklaşık 15 dakika önce yemin töreni provası için salona geldi. Baykal bu sırada 16 ay sonra TBMM'de görüntülendi.

 

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı Meclis kapısına kadar uğurladı. 

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