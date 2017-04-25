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Deniz Akkaya'nın 21 bin liralık yatak pozu

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Deniz Akkaya'nın 21 bin liralık yatak pozu
Adana'da katıldığı güzellik ve ayak sağlığı merkezinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Deniz Akkaya, zayıflamayı sağlayan yaklaşık 21 bin lira değerindeki led ışıklı su yatağı üzerinde poz verdi.

Adanalı kadınlar, Deniz Akkaya ile fotoğraf ve selfie çektirmek için adeta yarıştı. Ellerine solaryum, kalıcı oje, yüzüne cilt bakımı yaptıran ünlü ismin ilgisini en çok aqua terapi yaparak vücudu rahatlatan su yatağı çekti. Deniz Akkaya, zayıflamayı sağlayan yaklaşık 21 bin lira değerindeki led ışıklı su yatağı üzerinde poz vermeyi ihmal etmedi.

"BAYAN BARIŞ MANÇO OLDUM"

Parmaklarına taktığı yüzükler ve takıları ile dikkati çeken Deniz Akkaya, “Ekrana çok sade çıktığım için arkadaşlarım takı takmam konusunda çok ısrar ettiler. Ben de hem onları kırmamak hem de kadınlığımı hatırlamak için takmak istedim. Parmağımdaki yüzüklerle de bayan Barış Manço oldum” diye konuştu. Müziğe karşı çok büyük bir ilgisinin olduğunu da belirten sanatçı açılışa gelen müzik grubunun çellosunu alarak objektiflere poz verdi. Çello ile verdiği pozlarla dikkat çeken Deniz Akkaya “profesyonelce bir müzik aleti çalmayı çok isterdim” dedi.

GÜZELLİK TAVSİYELERİ

Hanımlara güzellik sırlarını da veren Deniz Akkaya sıcak yaz günlerinde güzel görünmek isteyen hanımlara da tavsiyelerde bulundu. Haftada beş gün 45 dakikalık yürüyüş öneren Akkaya, “Hamur işlerini unutun, ekmek yemeyin, spor için mutlaka zaman ayırın hızlı kilo vermek için ölüm diyetlerine de sakın girmeyin” dedi.

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