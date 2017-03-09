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Deniz Akkaya'dan olay paylaşım!

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Deniz Akkaya'dan olay paylaşım!
Deniz Akkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Müşteri bekleyen eskort, burası pavyon mu" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü manken Deniz Akkaya, parıltılı vir gece elbisesiyle karyola üzerinde poz verdi. Usta manken, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.


Kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz, Deniz Akkaya'ya takipçileri tarafından çok sert yorumlar yazıldı.

"MÜŞTERİ BEKLEYEN ESKORTA BENZİYORSUN"

Bir takipçisi "Burası pavyon mu" sorusunu sorarken, başka bir takipçisi ise Akkaya'ya "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" yorumunu yaptı. Öte yandan başka bir takipçisi ise ünlü mankene "Korkunç çıkmış resim" yorumunu yaptı.
Deniz Akkaya, gelen yorumlar üzerine Instagram hesabından fotoğrafı sildi.

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