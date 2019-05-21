Deniz Akkaya'dan mesaj! "Kendimle en barışık olduğum dönem"

Ünlü model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından beyaz bikinili fotoğrafını paylaşarak Ağustos ayında 42 yaşına basacağını duyurup belirli bir yaşa gelen kadınlara gösterilen muameleden rahatsız olduğunu anlattı.

Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren Deniz Akkaya, sabahın erken saatlerinde yaptığı kadınlar hakkındaki paylaşımıyla gündeme geldi. Beyaz bikinili fotoğrafını paylaşan Akkaya, belirli bir yaşa geldiği için baskılanan kadınlar hakkında duygularını anlattı.

"KENDİMDEN EN MEMNUN OLDUĞUM DÖNEM"

Akkaya, duygusal paylaşımında şunları söyledi: "Bu sene Ağustos ayında 42 oluyorum. Hayatımda en ne istediğimi bildiğim, kendimle barışık ve kendimden en memnun olduğum dönem... 42 yaş kültürümüzde kadınlara kocamış muamelesi yapıldığı, 'artık koca kadın' oldun gibi cümleler altında kadını baskılayan, duygusal şiddet içeren bir yol yordam bu... Işıltılı parıltılı işler yapan kadınlara karşı bu tavır haliyle iyice dozunu arttırmakta...

"ALLAH ÖMÜR VERDİKÇE İLHAM OLACAĞIM"

Bugünkü Deniz, bu şiddeti gören bir çok kadına ışık olmakta, bu konuda tevazu göstermeyeceğim çünkü ana derdim daha fazlasını yapmak... Allah ömür verdikçe fazlasını öncelikle hep çalışarak, ışıldayarak ve ilham olarak yapmaya devam edeceğim çünkü kadınlar çok değerli çünkü kadınlar buna değer...

"BEN NE İSTERSEM OYUM, ÖYLE MUTLUYUM"

Fiziksel değişim burada bir metafor gibi benim için... Görsel dünyada kadınlara yapılan, diretilen tüm güzellik normlarına baş kaldırabilir veya benim gibi ezip geçebilirsiniz. İkisi de muhteşem yollar; ortak bir söylemi var bu iki yolunda; 'ben beni yaratacak kudrete sahibim. Ben ne istersem oyum, öyle mutluyum!'"