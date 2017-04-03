  • BIST 88.805
  • Altın 146,384
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8839
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Deniz Akkaya ölümle tehdit suçundan yeniden yargılanacak!

»
Deniz Akkaya ölümle tehdit suçundan yeniden yargılanacak!
Eski sevgilisi Murat Varol’u ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya’nın cezası, İstinaf Mahkemesi’nce bozuldu. Akkaya yeniden yargılanacak

Deniz Akkaya ile eski sevgilisi Murat Varol'un karşılıklı olan yaralama ve tehdit davası sonuçlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akkaya ve Varol katılmadı. Bir önceki mahkemede Varol'un kendisine fırlattığı ses sistemi hoparlörünü delil olarak getireceğini belirten Akkaya'nın avukatı, "Evden taşınma sırasında ses sistemi kayboldu. Bu nedenle getiremedik" dedi. Varol'un avukatı ise "Akkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle Varol'un beraatını talep ediyorum" diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, Varol hakkında Akkaya'yı ölümle tehdit etme suçundan beraat kararı verdi. Ses sistemi hoparlörü ile Akkaya'yı yaralama suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Akkaya hakkında ise ölümle tehdit suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına karar veren mahkeme, cezanın bin 500 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

İSTİNAF KARARI BOZDU
Akkaya, aldığı cezaya itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi itiraz sonrası, Akkaya hakkındaki hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenip yargılama yapılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi, CMK Kanunu kapsamında kalan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alındığını ve şikayetçi Varol'un Akkaya'yla uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini belirtti.

KAYNAK: sabah.com.tr

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet Akalın'ın servet değerindeki terlikleri31 Mart 2017 Cuma 16:31
  • Asena Atalay, Edis'le aşk yaşıyor mu?31 Mart 2017 Cuma 16:16
  • Ozan Güven, elektrikli scooter'ıyla yakalandı31 Mart 2017 Cuma 16:13
  • Ünlü modacı yurtdışına açıldı!31 Mart 2017 Cuma 16:12
  • 'Aşk Uykusu' gala yaptı!31 Mart 2017 Cuma 16:10
  • Düdük Necmi'de vefat etti!31 Mart 2017 Cuma 16:05
  • Hanım ağa çakır keyif!31 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Kösem Sultana Doğum Günü Sürprizi31 Mart 2017 Cuma 15:49
  • Ünlü model çıldırdı31 Mart 2017 Cuma 15:12
  • Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!31 Mart 2017 Cuma 14:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim