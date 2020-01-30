Güneş Gazetesi'nin haberine göre ekranlara dönmeye hazırlanan eski manken “Kendime bir söz verdim, artık mahkemelerde uğraşmak istemiyorum. Güzel, sakin bir program yapacağım" diye konuştu.
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Deniz Akkaya: "Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum"
Magazin dünyasında her daim kavgalarıyla gündem olan Deniz Akkaya, bu durumdan sıkıldığını açıkladı.
Etiketler: deniz akkaya
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VİDEO GALERİ
- 17:20 - Hera: "Evlenmek istesem Ozan karşı çıkmaz"
- 16:56 - Bu Kız'da Çok İş Var
- 16:30 - Deniz Akkaya: "Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum"
- 16:19 - İstanbul’un toplanma alanı nereler?
- 15:52 - Erdoğan’a hediye edilen limuzinin anahtarı 2 kez kaybolmuş
- 15:43 - Komutan Wolters Türkiye'ye Geliyor.
- 12:57 - Wilma'nın Zaferi
- 11:39 - Yerli Robin Hood
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- 11:22 - Eskortun evini bastırdı
- 11:03 - 33 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR
- 10:57 - Hamile eşe cinsel saldırı
- 10:41 - Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı
- 10:34 - Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın
- 10:30 - Patrondan İğrenç Mesaj ‘Bugün çok güzelsin, 5 bin TL edersin’
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