Deniz Akkaya: "Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum"

Magazin dünyasında her daim kavgalarıyla gündem olan Deniz Akkaya, bu durumdan sıkıldığını açıkladı.

Güneş Gazetesi'nin haberine göre ekranlara dönmeye hazırlanan eski manken “Kendime bir söz verdim, artık mahkemelerde uğraşmak istemiyorum. Güzel, sakin bir program yapacağım" diye konuştu.