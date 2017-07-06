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Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz zerresi kadar değeri yok

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Deniz Akkaya: Hülya Avşar'ın toz zerresi kadar değeri yok
Deniz Akkaya Women’s Style Dergisi’ne samimi açıklamalarda bulundu.

Deniz Akkaya şöyle konuştu: 8 yaşındaki kızım Ayşe’nin babasından (Efe Önbilgin) 2 yaşından beri hiç nafaka almıyorum. Amerika Las Vegas’taki büyük kumar masalarında 200-300 bin dolar bastığını da biliyorum.

Fakat parası olmadığı gerekçesiyle, o nafakayı düşürme davası açtı. Yalancı şahitler dinletmesine rağmen savcı davayı reddetti.595db85718c77328382d5f35jpg.jpg

HÜLYA AVŞARI’IN BENİM İÇİN TOZ ZERRESİ KADAR DEĞERİ YOK

Adı daha önce eski arkadaşının uyguladığı şiddet haberiyle öne çıkan Deniz Akkaya, o dönem konu hakkında açıklamalar yapan Hülya Avşar’ın kendisi için değersiz olduğuna vurgu yaptı.

Deniz Akkaya, "Bir kadın anaç da olmalı feminist de… Hülya Avşar eski erkek arkadaşımdan şiddet gördüğümde “Hak ediyorsa, vurmuştur” demişti."

"Böyle birinin benim için yerdeki toz zerresi kadar değeri yok. Cehalet toplumun en büyük düşmanı. Cahil insanları sev-mi-yo-rum! Okula gidememek ayrı bir şey ama her türlü imkanın içinde cehalete boğulmak budur.”

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