  • BIST 94.565
  • Altın 281,211
  • Dolar 5,8871
  • Euro 6,5490
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

DENİZ AKKAYA: HOROZ MUYUM? PİTTBULL MU?

»
DENİZ AKKAYA: HOROZ MUYUM? PİTTBULL MU?
Özellikle son zamanlarda vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği spor salonlarından paylaşımlarda bulunan Deniz Akkaya, boks üzerine yazdığı satırlarla bu geleneği bozmadı.

Mankenlik mesleğini zaman zaman katıldığı özel etkinliklerle sürdüren Deniz Akkaya bundan birkaç yıl önce ağırlık verdiği spor çalışmalarına yıllar geçtikçe daha da ağırlık verdi. Beslenmesini ve yaşantısını tamamen spor üzerine kuran Akkaya, giderek kaslanan gövdesiyle takipçilerinin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyor.

BOKS İTİRAFI

Bir kız çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Deniz Akkaya, instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ‘En zorlandığım spor dalı boks oldu’ itirafında bulundu ve şu sözleri paylaştı:

“Hayatım sporla geçti ancak en zorlandığım spor dalı boks oldu sanırım. Aslen güç ile değil bir strateji sporu olan bu dalda, kontrolsüz gücümle sakatlanma sularında gezerken, antrenörüm türlü yollarla beni ehlileştirmeye çalışırken en büyük motivasyonum Barış Okan Belovacıklı pek tabi ki… Arada üstüme oynanan bahisler ile cabası… Arkadaş ben horoz muyum pittbull mu? Bahisçilik kötü efenim hele ringe horoz, pittbull ya da kontrolsüz güç Deniz çıkarmak en fenası…”

deniz.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, hastanelik oldu!17 Ekim 2019 Perşembe 11:03
  • TRUMP’IN KÜSTAH MEKTUBUNUN GÖLGESİNDE ANKARA’DA SICAK SAATLER!17 Ekim 2019 Perşembe 10:50
  • BEYAZ SARAY’DA KRİZ PATLADI: DEMOKRATLAR TERK ETTİ, TRUMP TWİTTER’DAN BOMBALADI!17 Ekim 2019 Perşembe 10:32
  • TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUP ALAY KONUSU OLDU!17 Ekim 2019 Perşembe 10:17
  • TRUMP’IN ERDOĞAN’A YAZDIĞI MEKTUPUN İÇİNDE NELER VAR?17 Ekim 2019 Perşembe 09:50
  • MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN’IN ACI KAYBI!17 Ekim 2019 Perşembe 09:37
  • EKREM İMAMOĞLU: “MAHALLE MAÇLARI DAHA KEYİFLİ!”17 Ekim 2019 Perşembe 09:06
  • TRUMP: PKK, IŞİD’DEN DAHA KÖTÜ!17 Ekim 2019 Perşembe 08:54
  • YARGI REFORMU TEKLİFİ YASALAŞTI!17 Ekim 2019 Perşembe 08:42
  • EYLEM İPEK ŞAFAK’IN TORPİLİ KİM?17 Ekim 2019 Perşembe 08:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim