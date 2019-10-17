DENİZ AKKAYA: HOROZ MUYUM? PİTTBULL MU?

Özellikle son zamanlarda vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği spor salonlarından paylaşımlarda bulunan Deniz Akkaya, boks üzerine yazdığı satırlarla bu geleneği bozmadı.

Mankenlik mesleğini zaman zaman katıldığı özel etkinliklerle sürdüren Deniz Akkaya bundan birkaç yıl önce ağırlık verdiği spor çalışmalarına yıllar geçtikçe daha da ağırlık verdi. Beslenmesini ve yaşantısını tamamen spor üzerine kuran Akkaya, giderek kaslanan gövdesiyle takipçilerinin karşısına çıkmaktan mutluluk duyuyor.

BOKS İTİRAFI

Bir kız çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Deniz Akkaya, instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ‘En zorlandığım spor dalı boks oldu’ itirafında bulundu ve şu sözleri paylaştı:

“Hayatım sporla geçti ancak en zorlandığım spor dalı boks oldu sanırım. Aslen güç ile değil bir strateji sporu olan bu dalda, kontrolsüz gücümle sakatlanma sularında gezerken, antrenörüm türlü yollarla beni ehlileştirmeye çalışırken en büyük motivasyonum Barış Okan Belovacıklı pek tabi ki… Arada üstüme oynanan bahisler ile cabası… Arkadaş ben horoz muyum pittbull mu? Bahisçilik kötü efenim hele ringe horoz, pittbull ya da kontrolsüz güç Deniz çıkarmak en fenası…”