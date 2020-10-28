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Deniz Akkaya: Ey kendini Müslüman zannedenler..

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Deniz Akkaya: Ey kendini Müslüman zannedenler..
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya sosyal medya hesabından hayvanlara uygulanan şiddete karşı isyan etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri de Deniz Akkaya... Yaptığı paylaşımlarla ve girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya hayvanlara uygulanan şiddete isyan etti.

Sosyal medyada hayvanlara yapılan işkence haberlerini sık sık paylaşan Akkaya daha fazla dayanamadı.

Kedilerin fare zehriyle öldürülmesi haberini paylaşan Akkaya "Ey kendini Müslüman zannedenler! Bu masumların kanı burada kalsa diğer tarafta yanınıza kalmaz" dedi.

 

 

Akkaya açıklamasının devamında ise "Ayıptır günahtır bu nedir? Ülkenin her yerinden hayvan katliamı haberleri geliyor" dedi.

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