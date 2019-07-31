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DENİZ AKKAYA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

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DENİZ AKKAYA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin, kızının bikinili fotoğraflarını Instagram’da paylaştığı için Deniz Akkaya’ya dava açmıştı.Bu sabah konuya ilişkin "Beyaz Magazin" programına konuşan Deniz Akkaya "Bunları yetiştiren anneler, o annelerin

Sacitaslan'ın haberine göre;  Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in kendisini çocuğu üzerinden rahatsız ettiğini "Beyaz Magazin" programına itiraf etti. Akkaya, Önbilgin'in kendisine nafaka vermediğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben bu adamcağızı ülkeye giriş çıkışında hapse attırabilirim. 8 seneye varan nafaka borcu var. Nafaka ödememek ertelenebilir bir suç değildir. Hapis cezasını alıverirseniz. Ayşe bunu yaşamasın 'Annem babamı hapse attırdı' demesin diye kendi rızamla uygulamaya koymuyordum. Artık sessiz değilim. Hormonlar tavandaydı; sağlıklı düşünemiyordum. Ayşe'nin böyle bir babaya ihtiyacı yok. Böyle bir profil olacaksa hiç olmasın." ifadelerini kullandı.

 

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