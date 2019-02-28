Kanal D'de yayınlanan 2 sayfa programına konuk olan Deniz Akbulut yıllar sonra yaşadığı taciz olayını günbdeme getirerek "aklımdan çıkmıyor Bursa'da program yaptığımız dönem MFÖ üçlüsü Sibel Can Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses aynı otelde kalıyorduk. Bir sabah beni arayan Tatlıses beni odasına davet etti. Bende gittim. Ben odaya girerken Sibel Can odadan çıkıyordu. Bana yatağının yanına oturturdu bana senden hoşlanıyorum dedi ve beni yatağa doğru itti. Çok korktum Şöyle bir yüzünü elledim, ‘İbrahim Bey sakallarınız çıkmış!’ ‘Hemen aldırayım’ diye karşılık verdi. Hemen adamlarına söyledi, ’gidin bana tıraş bıçağı alın, tıraş olacağım.’Ben de ‘İbrahim Bey ben odama çıkayım. Hemen geliyorum, ufak bir işim var’ dedim. Odama çıkış o çıkış… öyle kurtuldum"
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Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf
Bir dönem İbrahim Tatlıses'le aynı filmde rol alan Deniz Akbulut Tatlıses'in kendisini odaya çağırıp saldırdığını söyledi
Etiketler: deniz akbulut, sibel can, MFÖ, sezen aksu
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- 16:57 - Dağda karar verdiler
- 16:45 - TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirörenden açıklama
- 16:18 - "Sen darbecisin"
- 15:57 - Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf
- 15:37 - Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde deprem
- 15:34 - Trabzon'da FETÖ baskını 4 örgüt mensubu yakalandı
- 15:34 - Trabzon'da FETÖ baskını 4 örgüt mensubu yakalandı
- 15:32 - Usta Sanatçı Adana'da toprağa verildi
- 15:24 - Rıhanna'nın markası yok satıyor
- 14:54 - Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etti
- 13:56 - A Milli takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
- 13:10 - AB ile ortak ekonomi toplantısı
- 13:04 - Melik Gökçek iddialara ne yanıt verdi
- 12:58 - BM'DEN İsrail'e savaş ve insanlık suçu raporu
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