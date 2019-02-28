Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf

Bir dönem İbrahim Tatlıses'le aynı filmde rol alan Deniz Akbulut Tatlıses'in kendisini odaya çağırıp saldırdığını söyledi

Kanal D'de yayınlanan 2 sayfa programına konuk olan Deniz Akbulut yıllar sonra yaşadığı taciz olayını günbdeme getirerek "aklımdan çıkmıyor Bursa'da program yaptığımız dönem MFÖ üçlüsü Sibel Can Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses aynı otelde kalıyorduk. Bir sabah beni arayan Tatlıses beni odasına davet etti. Bende gittim. Ben odaya girerken Sibel Can odadan çıkıyordu. Bana yatağının yanına oturturdu bana senden hoşlanıyorum dedi ve beni yatağa doğru itti. Çok korktum Şöyle bir yüzünü elledim, ‘İbrahim Bey sakallarınız çıkmış!’ ‘Hemen aldırayım’ diye karşılık verdi. Hemen adamlarına söyledi, ’gidin bana tıraş bıçağı alın, tıraş olacağım.’Ben de ‘İbrahim Bey ben odama çıkayım. Hemen geliyorum, ufak bir işim var’ dedim. Odama çıkış o çıkış… öyle kurtuldum"