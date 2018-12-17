Deneyimli Gazeteciler Bir İlke İmza Attı

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu 2. Sayfa programı bir ilke imza attı. Ünlü ismin eski ve yeni eşini bir araya getiren program, çok konuşulacak konulara sahne oldu.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör ve yeni eşi Selen Görgüzel Alkan bir araya geldikleri programda çok samimi görüntüler verdi.

2. Sayfa programı, “Hayat Akarken” programı ile hafta içi her gün teve2’de izleyicileriyle buluşan Selen Görgüzel Alkan ve Canan Hoşgör’ü programına konuk etti.

Canan Hoşgör "Bunların aşılması lazım artık. Biz herşeyden önce insanız ve oratada 2 tane çocuk var." şeklinde konuştu.

"Kuma gibi algılanmasın" diyerek uyaran Hoşgör, "3. Kişilerle alakalı bir durum değil. Evliliğin içerisindeki şahısların sorumluluğunda olan bir şey" diyerek de boşanmalarının Selen Görgüzel Alkan ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

"Benim evlilik süreçlerinde Hamdi ve Canan'la bir alakam yoktu. Boşandıktan 1.5 sene sonra tanıştım ben Hamdi ile" sözlerinin üzerine Hoşgör, "Hamdi onun yeni benim eski eşim konumunda değil. O, Selen'in eşi benim de çocuklarımın babası." diyerek eski ve yeni eş tartışmalarını geride bıraktıklarını gösterdi.



