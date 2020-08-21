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Demirtaş’ın paylaşımına Varank’tan sert tepki!

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Demirtaş’ın paylaşımına Varank’tan sert tepki!
Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjde gündemdeki yerini korurken, ekonomist Özgür Demirtaş'ın 'rezerv' ile ilgili tweetine Bakan Varank'tan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "cuma günü bir müjde vereceğim" demiş ve açıklayacağı şey merak konusu olmuştu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın Karadeniz'deki rezervleri açıklayacağı yönündeki haberlere Venezuela örneğini gösterdi. 

DEMİRTAŞ: BİR BİDON PETROL...

Demirtaş paylaşımında ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor...'' paylaşımında bulundu. 

 

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

 ''BİR FİNANS PROFESÖRÜ BİR SODA ETMİYOR''

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomist Özgür Demirtaş'ın paylaşımına tepki gösterdi. 

Varank, Demirtaş'ın twitini RT yaparak ''Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor...'' dedi.

 

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