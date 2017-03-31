  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Demirtaş'ın açlık grevinde flaş gelişme

»
Demirtaş'ın açlık grevinde flaş gelişme
HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Selahattin Demirtaş'ın açlık grevi ile ilgili olarak "Pervin Buldan Adalet Bakanı'ndan görüşme talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi” dedi.

TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Adalet Bakanından randevuyu Pervin Buldan talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi” dedi. Önder, HDP Muş milletvekili Burcu Çelik ile TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Önder, son bir buçuk yılda 5 bini aşkın partilinin uyduruk gerekçelerle cezaevinde atıldığını söyleyerek, “Bugün açlık grevlerine bakarken bu olguyu gözden uzat tutmamak durumundayız. Eş Genel Başkanımız Sayın Demirtaş ve milletvekili arkadaşlarımız, cezaevindeki tüm mahkumlara dönük bu adaletsiz uygulamaları görünür kılmak için açlık grevine başladılar" ifadelerini kullandı.
Önder, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusu üzerine randevu talep ettiklerini söyledi. Önder, “Son olarak dün Sayın Pervin Buldan'a dönüldü. Randevuyu Pervin Buldan talep etmişti. Pazartesi bizi kabul edebileceğini söyledi. Pazartesi görüşmeyi ümit ediyoruz" dedi. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirtaş'ın açlık grevinde flaş gelişme31 Mart 2017 Cuma 15:57
  • Maaşlardan ne kadar kesilecek?31 Mart 2017 Cuma 15:54
  • 1 dakika için intihar etti!31 Mart 2017 Cuma 15:52
  • Hasan Cemal'e beraat müjdesi!31 Mart 2017 Cuma 15:51
  • İllegal kumar çetesi işlerine devam ediyor.31 Mart 2017 Cuma 15:38
  • Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda kaza!31 Mart 2017 Cuma 15:31
  • Tacizci amcaya tahliye yok!31 Mart 2017 Cuma 15:09
  • Erdoğan düğmeye bastı!31 Mart 2017 Cuma 15:04
  • Danıştay'dan sağlık çalışanlarına müjde!31 Mart 2017 Cuma 14:57
  • Akıncı Üssü iddianamesinde dikkat çeken detay!31 Mart 2017 Cuma 14:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim