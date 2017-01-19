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Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı

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Demirtaş hakkında açılan bir davada beraat kararı
Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan yargılandığı davada beraat etti.
Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Demirtaş'ın avukatları hazır bulundu.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla savunma yaptı.

Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından 2015 yılında Midyat'ta yaptığı açıklama nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Demirtaş hakkında, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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