Demirören Medya Grubu'ndan üst düzey ayrılık!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı sonrası gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Doğan TV Holding'de 2004 yılından bugüne kadar İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Tuba Zeybek bu görevinden ayrıldı.

14 yıla yakın bir süreyle İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulunan Zeybek, MHP'li eski bakanlardan Namık Kemal Zebyek'in kızı ve Kanal D spikeri Şule Zeybek'in de kız kardeşiydi.

Tuba Zeybek ayrılığını çalışma arkadaşlarına gönderdiği, "Sevgili arkadaşlarım, Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir kusuru olduysa affola...Hakkınızı helal edin. Bana kattıklarınız için binlerce teşekkür ederim." mesajıyla duyurdu.