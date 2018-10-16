Demirören Medya Grubu'nda deprem!

Demirören Medya Grubu, şimdi de işten çıkarmalarla gündemde. Demirören ailesinin, 32 çalışanın işine son verdiği belirtildi.Medyaradar'ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi.
İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDECEK
Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr'de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor.