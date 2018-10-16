  • BIST 98.928
  • Altın 228,654
  • Dolar 5,7958
  • Euro 6,7070
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Demirören Medya Grubu'nda deprem!

»
Demirören Medya Grubu'nda deprem!
Türk ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde küçülme kararı alan Demirören Grubu'nda işten çıkarma haberleri de gelmeye başladı.

Demirören Medya Grubu, şimdi de işten çıkarmalarla gündemde. Demirören ailesinin, 32 çalışanın işine son verdiği belirtildi.Medyaradar'ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR DEVAM EDECEK

Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr'de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olmadı İsmail Küçükkaya Kardeş!15 Ekim 2018 Pazartesi 15:48
  • Müge Anlı'ya üzücü haber!15 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  • Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak15 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
  • İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bomba ihbarı!15 Ekim 2018 Pazartesi 13:06
  • Erdoğan ve Kral Selman Cemal Kaşıkçı için görüştü!15 Ekim 2018 Pazartesi 10:10
  • Eski MİT'çiden bomba Cemal Kaşıkçı iddiası!15 Ekim 2018 Pazartesi 09:57
  • Ankara’da flaş operasyon! 9’u pilot 36 subay15 Ekim 2018 Pazartesi 09:53
  • Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı!13 Ekim 2018 Cumartesi 11:29
  • Ferit Şahenk tüm lüks otellerini satışa çıkardı13 Ekim 2018 Cumartesi 11:06
  • Brunson Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü13 Ekim 2018 Cumartesi 10:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim